Генпрокурор предложил определить статус онлайн-платформ по продаже криптовалюты

Игорь Краснов рассказал о росте преступлений с применением цифровых технологий.

Российский генеральный прокурор предложил определить статус онлайн-платформ по анонимной продаже криптовалюты и других виртуальных активов.Об этом специалист рассказал депутатам Государственной Думы во время правительственного часа в нижней палате парламента. Эксперт считает тревожным фактором то, что все чаще современные преступления совершаются с использованием информационных и цифровых технологий.

Во многом этому способствуют сохраняющиеся пробелы в правовом регулировании данной сферы. По-прежнему не определен статус онлайн-платформ, не решен вопрос об отнесении виртуальных активов к имуществу для целей уголовного судопроизводства. Игорь Краснов, генеральный прокурор РФ

В надзорном ведомстве уточнили, что подготовили соответствующий законопроект, который направлен на рассмотрение в Госдуму РФ.

В Саратовской области возбудили 12 дел из-за пыток в тюремной больнице.

Фото и видео: Госдума России

