Генпрокурор предложил определить статус онлайн-платформ по продаже криптовалюты

Российский генеральный прокурор предложил определить статус онлайн-платформ по анонимной продаже криптовалюты и других виртуальных активов.Об этом специалист рассказал депутатам Государственной Думы во время правительственного часа в нижней палате парламента. Эксперт считает тревожным фактором то, что все чаще современные преступления совершаются с использованием информационных и цифровых технологий.
Во многом этому способствуют сохраняющиеся пробелы в правовом регулировании данной сферы. По-прежнему не определен статус онлайн-платформ, не решен вопрос об отнесении виртуальных активов к имуществу для целей уголовного судопроизводства.
Игорь Краснов, генеральный прокурор РФ
В надзорном ведомстве уточнили, что подготовили соответствующий законопроект, который направлен на рассмотрение в Госдуму РФ.
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Фото и видео: Госдума России
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