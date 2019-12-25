Cosmodreams в Эрарте

Автор Марина Федорова хочет сделать проект интерактивным.

Художник Марина Фёдорова представила новый проект Cosmodreams в музее Эрарта.



До 1 ноября в музее Эрарта будет проходить выставка работ проекта Cosmodreams, созданных художником Мариной Фёдоровой.



Автор создал серию работ о жизни в космическом пространстве и на Земле, об изменениях, которые ждут нас в будущем, о проблемах современного поколения и экологической катастрофе.



Традиционная живопись дополнена современными технологиями и видео-артом. В будущем художник хочет расширить аудиторию проекта и представить проект в других странах. По мнению Марины Фёдоровой, виртуальная реальность должна лишь активизировать страсть к познанию, но не заменять собой действительность.



Цена: от 600 рублей

Где: 29-я линия В.О., 2

Фото: пресс-служба проекта Cosmodreams