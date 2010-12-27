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Сбои на Cloudlfare "уронили" сайт по проверке интернет-страниц
Сегодня, 17:42
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Rybka123

Сбои на Cloudlfare "уронили" сайт по проверке интернет-страниц

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Это далеко не первый раз, когда Cloudlfare работает нестабильно

Во вторник, 2 июля, произошли сбои в работе крупнейшего DNS-сервиса Cloudlfare. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Как стало известно, сайт "упал" в районе половины пятого дня. Это привели к проблемам в работе многих популярных сервисов. Среди них мессенджер Discord, музыкальный стриминг Soundcloud, криптобиржа Coinbase,  а также сайт проверки доступности интернет-ресурсов Downdetector.

Отметим, что это далеко не первый раз, когда Cloudlfare работает нестабильно. Ранее о сбои случились 24 июня, что привело к проблемам у Amazon.

Фото: открытые источники

Теги: cloudlfare
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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