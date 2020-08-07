Цивилизация и мы. Наблюдения историка Андрея Буровского

Историк, философ Андрей Михайлович Буровский продолжает серию видео после своего выздоровления от коронавируса. Площадка для высказывания – персональный канал интернет-телевидения Piter.tv.

Давно я хотел проговорить некоторые интересные моменты, сравнивая ушедшую советскую цивилизацию с современной. Дело в том, что сейчас развелось невероятное количество таких "печальников" об умершем СССР, которые рассказывали, как хорошо мы жили тогда и как плохо стали жить сейчас. Скажу сразу: разумеется, есть много оснований считать, что вместе с водой выплеснули и ребенка в 90-е годы. Да, конечно. Я совершенно не собираюсь говорить о том, что там была черная страшная дыра и из нее наконец – спасибо товарищам демократам и Ельцину – мы наконец-то выбрались. Это не так. Но существуют явные наживки, преимущества, кроме потерь. Вспомните, как напряженно жил Советский Союз, как он нервно жил, как людям все время казалось, что их интересы ущемляют, что кто-то им мешает жить, что кто-то вредит все время. Это все на уровне бытового сознания, восприятия действительности. Наконец, сколько жестокости было в повседневной жизни – гораздо больше, чем сейчас. И вот такой любопытный момент, мне кажется, очень характерный.

В 1990-м году я привез свой кружок юных археологов в город Тарту, Дерпт, Юрьев – такую интеллектуальную столицу Эстляндии-Эстонии. Город очень интересный во всех отношениях, в том числе – в истории русской науки. Но сейчас меня интересует не это. Школьники выходят из уборной, обычного сортира, говорят: "Андрей Михалыч, а там чисто…". Выросшие в Красноярске школьники впервые за свои 14 лет узнали, что в сортире необязательно должно быть дерьмо по углам и вонять. Обычную чистую уборную увидели впервые. Об этом не задумывались наши "печальники" по СССР? И второй момент. Стоим возле обычной уличной кафешки, которых в Тарту полно, и там простой красивый ажурный заборчик. Один студент говорит: "Было бы здорово в Красноярске поставить. Так ведь не простоит часа – сломают". А другой: "Нет, до ночи достоит, а ночью сломают". Ни у кого не было сомнений в том, что все красивое и хорошее обязательно изгадят. По-другому быть не может. Заметьте, в том же Красноярске и вообще во всей провинциальной России полагалось строить монументальное, крепкое, что не сломаешь. И повседневно, повсечастно все красивое и интересное гадили. Пустырь? Значит битые бутылки. Обычный подъезд? Значит похабные надписи и рисунки на стенах. А что, неправда? Правда! Даже в хороших московских и питерских кварталах, где, казалось бы, живет осмысленный средний класс, мочой воняло в подъездах. Какой-нибудь Шариков советский ну обязательно должен был зайти и нассать в подъезде, а то чего это "антиллигенты проклятые, профессора вонючие живут, понимаешь, а мы здесь в говне валяемся". Ну и говно нужно было принести к "антиллигенту", иначе же неинтересно, жить скучно.

Так вот сейчас в Красноярске во множестве мест я вижу красивые ажурные заборчики, никто их не гадит. Регулярно бегаю по острову Татышев, обычно рано утром, и вижу массу тренажеров и строений, в том числе красивых и интересных. В частности, огромные сооружения из бревен, на которых, по старой советской традиции, непременно нужно написать какое-нибудь похабное слово. Ну как же матерщину не написать на чем-то красивом? А вот не пишут. То ли контингент соответствующий там не появляется или появляется днем, пока людей много и могут морду набить, может, дело в этом. А может просто как-то рука не поднимается, не хочется? И люди здороваются, они тебя второй или третий раз видят и говорят "здравствуйте" или просто улыбаются и рукой машут. Это не в Эстонии.

В Эстонии меня что поразило в свое время, в том же 90-м году: я часа в два случайно догоняю девушку на улице, просто домой возвращаюсь, в расположение экспедиции. И уже заготавливаю фразу "Девушка, не бойся, все в порядке, я человек мирный", потому что для меня само собой разумеющееся, что женщина ночью, которую догоняет дяденька, пугается, ведь не знает его намерений. А девушка оборачивается, улыбается и здоровается с акцентом. Так вот сейчас в Красноярске прямо как в Таллине, Вильнюсе, Тарту, как на этом "проклятом Западе", где все очень плохие живут, гадко живут. На этом самом западе люди здороваются и не гадят. Это же фантастика.

Мы начали жить в других ландшафтах. Только в одном маленьком вонючем пролетарском городке под Красноярском я недавно обнаружил, что в школьном дворе полно разбитых бутылок. Такое наследие совдепии, остаток советской цивилизации, когда пьяному люмпену хочется нагадить и разбить бутылку прямо там, где будет бегать его же собственный ребенок. По мне, по мнению жестокого человека, я бы заставил его собирать руками это дерьмо и закапывать. Я жестокий человек, плохой, европейский, клеймо ставьте хоть на лоб, хоть на заднее место. Но констатирую факт: сегодня человек живет в менее напряженном мире и он меньше склонен гадить, он меньше портит. В результате жизнь становится более здоровой, более приятной, более интересной и разнообразной, наконец. Вот если уж критику наводить на существующую действительность, обратите внимание: везде почему-то, в том числе в провинциальных русских городах появляется этот элемент – красивые изящные, но очень уязвимые строения. И никто их не портит. Я бы очень хотел, чтобы это осталось уже навсегда. Но с другой стороны, придут к власти коммунисты – будет то же самое. До свидания.