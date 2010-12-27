Цивилев просит Полтавченко перераспределить финансы в пользу строительства метро в Фрунзенском радиусе

Депутат ЗакСа не согласен с перерасчетом средств на строительство метро, в связи с чем обратился к главе города с просьбой разъяснить принятое решение.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев направил депутатский запрос губернатору города Георгию Полтавченко по поводу перераспределения средств на строительство метро. Об этом сообщает пресс-служба депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н.Цивилева.

Считаю, что такое решение принято не в интересах жителей Красносельского района, имеющего один из самых высоких показателей по строительству нового жилья и не имеющего на своей территории ни одной станции метрополитена. Прошу Вас разъяснить мотивы принятия решения о перераспределении финансирования в пользу строительства станций метрополитена Фрунзенского радиуса. Депутат ЗакСа Алексей Цивилев

В письме депутат ЗакСа просит главу города разъяснить мотивы принятия решения о перераспределении средств на строительство станций Красносельско-Калининской линии метрополитена в пользу Фрунзенского радиуса. Также, в запросе уточняется, что по итогам 2016 года в Красносельском районе построен 101 дом (12,5 тыс. квартир) общей площадью 602 тыс. кв., что является лучшим результатом по районам Санкт-Петербурга. Темпы строительства в районе сохранились и в 2017 году.

Также, парламентарий обращает внимание на то, что в 2018-2020 годах будут введены в строй новые жилые комплексы: ЖК Балтийская Волна, ЖК Английская миля, ЖК Южная Акватория, ЖК Клены, ЖК Аист, ЖК Жемчужный Берег, ЖК Полководец, ЖК Солнечный Город, ЖК Легенда Героев, ЖК Премьера, ЖК Премьера 2.

Фото: пресс-служба депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н.Цивилева