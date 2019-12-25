Циклон изменит характер погоды в Петербурге на выходных

В ближайшие дни жителей Северной столицы ждет теплая и солнечная погода, однако к воскресенью в регион придет циклон.

В Санкт-Петербурге в ближайшие три дня сохранится солнечная погода без осадков, а температура воздуха продолжит повышаться. Об этом сообщил начальник городского Гидрометцентра Александр Колесов.

По его словам, в пятницу погодные условия будет определять антициклон, благодаря которому воздух прогреется до +25 градусов. В субботу атмосферное давление начнет снижаться, однако температура повысится до +27 градусов. Уже в воскресенье на смену антициклону придет циклон с запада, который изменит характер погоды.

Колесов также отметил, что первая половина июля в Петербурге оказалась немного теплее климатической нормы. Средняя температура за этот период составила около +19 градусов. Самым жарким днем месяца стало 11 июля, когда воздух прогрелся до +29,7 градуса.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге ожидается сухая и прохладная погода.

Фото: Unsplash (Anik Deb Nath)