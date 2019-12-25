Циклон "Винсент" принесет в Петербург дожди 9 апреля

Температура воздуха составит +6…+8 градусов.

В Петербурге на смену одному циклону пришел другой с запада. Циклон, названный немецкими синоптиками "Винсент", будет постепенно затягивать небо плотными облаками в городе и вызовет небольшие дожди во второй половине дня. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день составит +6…+8 градусов. В Ленобласти ожидается +4…+9 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее петербуржцам сообщили о резком потеплении до +17 градусов.

Фото: Facebook / Михаил Леус