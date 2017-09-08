Чудом не пострадал: В Костроме водитель снес бетонные опоры и несколько раз перевернулся

У водителя перевернувшегося автомобиля всего несколько ссадин.

Накануне утром, 7 сентября, в Костроме на улице Юрия Смирнова произошло жуткое ДТП, которое по счастливой случайности закончилось благополучно.

Момент аварии попал в объектив видеорегистратора свидетеля происшествия. На опубликованных кадрах видно, что по мокрой дороге движется поток автомобилей. В один из моментов автомобиль "Киа" вылетает с дороги, врезается в столб освещения, затем во второй. После чего автомобиль переворачивается несколько раз и останавливается. Бетонные опоры падают на проезжую часть, не задев при этом другие автомобили.

Автор видео первым оказался рядом с пострадавшей машиной. Но помощь водителю не потребовалась. У мужчины был незначительно рассечен лоб, и он самостоятельно выбрался из автомобиля. В местных СМИ сообщается, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Автор видеоролика утверждает, что водитель был трезвым.

Видео с этой аварией вызвало бурное обсуждение. Многие пользователи шутят, посмотрев на "пируэты" авто. "Американские боевики отдыхают просто", "В кино бы этот кадр", "Форсаж 8 отдыхает", - вот некоторые из комментариев под размещенным видео.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Тем временем видео набирает популярность и количество просмотров в социальных сетях.

Видео: ВК, Ильяс Женодаров

Фото: ВК, Кострома