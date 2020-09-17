Что произошло в Петербурге 8 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 8 ноября.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 8 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения.

Город вышел из режима нерабочих дней, с 8 ноября петербуржцы смогут посещать объекты развлечений и досуга только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании или справкой о медотводе. В то же время, власти временно запретили кафе и ресторанам работать дольше 23.00, до этого же времени можно работать аквапаркам, зоопаркам каткам, а также проводить мероприятия с численностью до 40 человек.

Женщину с детьми увезла "скорая" после лобового ДТП на юге Петербурга.

Авария произошла накануне поздним вечером на перекрестке Краснопутиловской улицы и проспекта Народного Ополчения, столкновение легковушек оказалось серьезным – обе машины смяло. В ДТП, по словам очевидцев, пострадали девушка с двумя детьми и мужчина. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Петербуржцы сообщили о сокращении срока QR-кодов на полгода. В оперштабе это назвали техническим сбоем.

На "Госуслугах" обновился формат сертификата о прививке против коронавируса, об изменениях Минздрав предупреждал граждан в октябре. Однако помимо новых данных в сертификатах жители многих регионов, в том числе Петербурга, заметили, что срок действия их QR-кодов сократился с года до полугода. В один момент сертификаты тысяч людей стали недействительными. В федеральном оперштабе объяснили сокращение техническим сбоем сайта, но отметили, что изменение срока действия кодов могло быть распоряжением региональных властей, и посоветовали обращаться в местные администрации.

Porsche разорвало пополам на трассе "Скандинавия".

ДТП случилось утром на севере Ленобласти, водитель Porsche потерял управление и врезался в опору освещения. Из-за удара автомобиль разорвало пополам, но мужчина остался жив. Автомобилиста госпитализировали в Токсовскую больницу, обстоятельства аварии уточняются.

В Петербурге пригородные автобусы переходят на зимнее расписание.

Изменения связаны со снижением пассажиропотока на маршрутах, востребованных в летний период. Работа автобусов возобновится грядущей весной. Новое расписание маршрутов можно посмотреть здесь.

С балкона горящей квартиры на проспекте Ветеранов эвакуировали пенсионерку.

Днем в девятиэтажке в Кировском районе горела однокомнатная квартира, пламя охватило 30 квадратных метров площади. Соседи заметили на балконе полыхающей квартиры пенсионерку, спасатели эвакуировали 87-летнюю женщину, помощь медиков ей не потребовалось. На тушение огня у пожарных ушло чуть больше получаса.

Студенты борются с протечками в новом кампусе СПбГУ, который открыли два месяца назад.

Напор дождей не выдержали здания нового общежития в Петродворцовом районе, в котором поселились студенты Высшей школы менеджмента СПбГУ. По словам учащихся, им пришлось собирать воду с пола коридоров все выходные, представители администрации вуза пообещали разобраться с проблемой в начале рабочей недели.

Родители отсудили более 600 тысяч за отравление детей в одной из петербургских школ.

Инцидент произошел в школе №508 Московского района в 2019 году, виновником кишечной инфекции у 20 первоклашек оказалось АО "Комбинат социального питания „ЮНОСТЬ"". Суд провел экспертизу и установил связь между обедом в столовой и последующей болезнью у детей, после чего обязал организацию выплатить пострадавшим по 100 тысяч рублей.

Коллаж: Piter.TV

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Николаев)