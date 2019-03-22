Что произошло в Петербурге 7 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 7 июня.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 7 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В доме Басевича на Большой Пушкарской произошел пятый за год пожар.

Утром в здании горел один квадратный метр площади, в огне никто не пострадал. Пламя потушили спустя 20 минут. Местные жители подозревают, что дом намеренно поджигают представители Академии танца и Академического театра балета Бориса Эйфмана, в чьем управлении здание и находится. На месте дома Басевича планируется строить общежитие для танцоров академии.

Бывшая солистка Мариинки Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом. Ей было 80 лет.

Авария случилась между деревнями Воронино и Лопухинка, причины и подробности ДТП пока неизвестны. Народная артистка России работала в Мариинском театре 25 лет, после чего перешла в музыкальную школу имени Римского-Корсакова.

Станция метро "Зенит" откроется в четверг, 10 июня.

Станция примет пассажиров в первой половине дня. Планируется, что она будет работать ежедневно, а не только в дни матчей Евро-2020.

Кстати, метро будет работать всю ночь после матча России и Бельгии.

Медики рассказали о состоянии мужчины, которого ударило аттракционом на "Диво-острове". Несчастье случилось в воскресенье.

Молодой мужчина нарушил правила безопасности, зайдя за ограждение работающего аттракциона "Бустер". Движущаяся конструкция ударила неосторожного сотрудника парка прямо по голове, мужчина получил открытую черепно-мозговую травму. На данный момент он остается в реанимации Мариинской больницы в крайне тяжелом состоянии, медики полагают, что придется еще одну операцию.

У поселка Ольховка в Пушкинском районе неизвестные подожгли уроженца Узбекистана.

Облитый бензином 42-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, медики диагностировали у него термические ожоги лица, конечностей, частичную ампутацию ушной раковины. Известно, что в больницу пострадавшего отвез случайный прохожий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Скульптуру Венеры Коломенской, стоявшую у дома №5 по Дровяному переулку, отправили на реставрацию силами жителей.

За 70 лет жизни скульптура, многократно менявшая свой облик и терявшая краску и части "тела", пришла в негодность. Объект хотели снести, но местные жители договорились привести ее в порядок, объявили краудфандинг и попросили администрацию Адмиралтейского района взять обновленную скульптуру на баланс. Известно, что реставратор и скульптор согласились поработать с Венерой бесплатно.

Петербуржцы впервые за 50 лет смогут наблюдать кольцевое солнечное затмение 10 июня.

В полной мере полюбоваться природным явлением горожанам, увы, не удастся – на территории Петербурга и области не будет видно полного солнечного затмения, оно затронет только четверть солнца около 14.00. Чтобы полноценно его рассмотреть, необходимо ехать в Магадан. Следующее затмение, на этот раз полное, ожидается в регионе в 2061 году.

Фото: Piter.TV

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП; Тelegram / Kolomna neighborhood / Петр Левин