В Пушкинском районе неизвестные облили бензином и подожгли мужчину

Пострадавший поступил в больницу с термическим ожогом лица, шеи, обеих конечностей, резанной раной челюсти, а также частичной ампутацией ушной раковины.

В Пушкинском районе Петербурга неизвестные облили бензином и подожгли гражданина Узбекистана. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Из НИИ им. Джанелидзе 6 июня поступила телефонограмма о том, что к ним из травматологического пункта № 8 с термическим ожогом лица, шеи, обеих конечностей, резанной раной челюсти, а также частичной ампутацией ушной раковины, в тяжелом состоянии госпитализирован 42-летний гражданин Узбекистана.

Установлено, что с территории садоводства "Рехколово", расположенного у поселка Ольховка Пушкинского района в травматологический пункт его доставил на автомобиле гражданин Таджикистана З. Он пояснил, что пострадавший на момент его обнаружения пояснил, что неизвестные на территории дачи облили его бензином и подожгли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv