Что произошло в Петербурге 7 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 7 февраля.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 7 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Приморском районе выгорел 2-этажный хостел.

Пожар разгорелся в частном здании на 2-й Семеновской улице вечером 6 февраля. Спасатели тушили 225 квадратных метров целую ночь, хостел выгорел дотла. Никто не пострадал.

Той же ночью на Гранитной улице вспыхнула автомастерская. Пожар на 100 квадратных метрах тушили до 6 утра, пострадавших нет.

В этом году в Петербурге появится Новоохтинский парк.

Участок-пустырь напротив дома 84 по Муринской дороге превратят в общественное пространство. Территорию благоустроят, озеленят, поставят качели и навесные конструкции. Новоохтинский парк создадут администрация Красногвардейского района совместно с комитетом по благоустройству.

А на Охтинском мысу все-таки появится исторический парк: вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что "Газпром Нефть" разработала новую концепцию развития территории. Ценны археологические находки сохранят и включат в рекреационную зону, в парке установят экспозицию по истории мыса, а также обустроят общественные зоны с кафе, обзорной площадкой, зимним садом. Об офисе компании в проекте не упоминалось.

Арестована завотделением медцентра, где 7 пациентов умерли от отравления барием.

Завотделением лучевой диагностики ГКДЦ № 1 на улице Сикейроса Елена Медведева пробудет под стражей до 25 марта. Фигурантка дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, частично признала вину. Следствие считает, что Медведева знала о сомнительном качестве бария, закупленного в медицинских целях, но продолжала проводить с ним процедуры.

На "Московской" после закрытия южного выхода сделали новую остановку автобуса до Пулково.

Вестибюль закрылся на год для проведения капремонта. Для пассажиров остался доступен северный вестибюль с выходом на улицу Типанова к Авиационной улице. Остановку автобусного маршрута №39Э до аэропорта Пулково временно перенесли на выход из северного вестибюля.

В отношении директора ветклиники возбудили уголовное дело после драки в Выборгском районе.

Директор ветеринарной клиники избил другого водителя ломом в ходе дорожного конфликта днем 5 февраля. Вмятины получила также машина оппонента. Злоумышленник уже задержан и стал фигурантом дела о хулиганстве.

Петербургский врач назвала тревожные симптомы COVID-19 у детей.

Завотделением детской больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей предупредила, что заболевшие ковидом дети могут страдать одышкой, учащенным дыханием, лихорадкой, испытывать боль за грудиной, фебрильные судороги и изменения в сознании. Другими тревожными симптомами врач назвала обезвоживание, рвоту и жидкий стул.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; Telegram / Объединённая пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга; Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анна Косенкова; комитет по транспорту