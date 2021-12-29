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В отношении директора ветклиники возбудили уголовное дело после драки в Выборгском районе

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Конфликт произошел прямо на проезжей части.

Полиция возбудила уголовное дело после конфликта на углу Луначарского проспекта и проспекта Культуры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как ранее писал Piter.TV, днем 5-го февраля директор ветеринарной клиники ломом избил своего оппонента, который работает бизнес-тренером. Также досталось и машине пострадавшего. Злоумышленника задержали в тот же день, а позже возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". 

Ранее Piter.TV писал о том, что петербуржец во время распития спиртного ранил ножом своего брата-близнеца. 

Видео: Piter.TV

Теги: директор ветклиники, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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