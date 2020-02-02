Что произошло в Петербурге 3 августа: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 4 августа.

Что произошло в Петербурге в среду, 4 августа? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Парашютная улица вновь превратилась в один большой бассейн после вечернего ливня.

Из-за обильных осадков затопило участок улицы у дома №27, недалеко от перекрестка с улицей Маршала Новикова. В городском "Водоканале" отметили, что эта улица традиционно считается проблемной из-за подтоплений во время дождя. В подобную погоду сюда привозят передвижную насосную станцию, чтобы откачивать воду. Такой же потоп Парашютная пережила в ночь на 3 августа.

В Петербурге водитель маршрутки отказался везти известного программиста с ДЦП.

О случившемся 21-летний Иван Бакаидов рассказал в соцсетях. По словам молодого человека, водитель кавказской внешности приказал ему выходить из маршрутки под ливень. За парня вступился незнакомый мужчина, он потребовал, чтобы водитель отстал от инвалида. Поездка продолжилась, но, по словам Бакаидова, была очень напряженной: водитель постоянно оборачивался на инвалида и жаловался на него своим коллегам по рации. Программист отметил, что впервые попал в такую ситуацию за три года поездок на маршрутках.

Смольный уже начал проверку по этому инциденту.

Две иномарки снесли светофор на улице Коллонтай.

Инцидент произошел накануне вечером. На дороге почти загорелся зеленый свет для пешеходов, когда легковушки вылетели на "зебру". К счастью, никого из пешеходов машины не задели, не повезло только столбу со светофором. Известно, что на место ДТП приезжала карета скорой помощи, однако информация о пострадавших пока не известна.

Смольный установит требования к размещению пунктов проката электросамокатов.

Городской комтранс подготовил регламент, согласно которому кикшеринговые компании должные будут соблюдать требования к внешнему виду и размещению пунктов проката электросамокатов. Пункты проката запрещено располагать на цветниках, газонах, территориях зеленых насаждений и там, где они мешают движению пешеходов и транспорта. Также самокаты не должны стоять вблизи парков, входов и выходов из метро, павильонов остановок общественного транспорта.

Неизвестный с электрошокером напал на школьника в Невском районе.

Инцидент произошел накануне вечером. О случившемся в полицию заявила мать 16-летнего мальчика: неизвестный применил к подростку физическую силу, угрожая электрошокером, и похитил у юноши 400 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полицейские разыскивают злоумышленника.

На станции "Проспект Славы" запустили два траволатора.

Траволаторы в первом вестибюле станции, ближе к проспекту, не работали из-за длительного ремонта. Ремонт на остальных траволаторах продолжится в рамках гарантии.

Невакцинированные студенты не смогут учиться в Первом меде.

Медицинские противопоказания к вакцинации не будут рассматривать как аргумент к поступлению, сказал ректор Сергей Багненко. Это касается как прививки от ковида, так и прививок от гепатита и кори. Отмечается, что это связано с допусками к медицинским практикам – без наличия прививок пройти санитарную практику студенты не смогут, а значит их отчислят. Несовершеннолетних студентов в вузе рассчитывают привить к зиме.

Тем временем, у станции метро "Приморская" открылся шатер для вакцинации. Туда можно прийти ежедневно с 11.00 до 19.00 без предварительной записи.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург; Piter.TV