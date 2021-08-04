Появилось видео нападения на школьника в Невском районе

Грабителя разыскивает полиция.

В Петербурге полицией приняты меры к розыску и задержанию грабителя в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 3 августа поступило сообщение от женщины о грабеже на улице. Полиция установила, что неизвестный, применив физическую силу в отношении 16-летнего подростка, угрожая электрошокером похитил денежные средства в сумме 400 рублей.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге будут судить женщину, которая подожгла диван и отравила соседа угарным газом/

Видео: Piter.tv