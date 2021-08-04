Появилось видео нападения на школьника в Невском районе

В Петербурге полицией приняты меры к розыску и задержанию грабителя в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию 3 августа поступило сообщение от женщины о грабеже на улице. Полиция установила, что неизвестный, применив физическую силу в отношении 16-летнего подростка, угрожая электрошокером похитил денежные средства в сумме 400 рублей.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Видео: Piter.tv
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