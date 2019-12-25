  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Смольном проводят проверку после отказа водителя маршрутки везти пассажира с ДЦП
Сегодня, 14:33
134
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Смольном проводят проверку после отказа водителя маршрутки везти пассажира с ДЦП

0 0

Поведение маршрутчика сочли недопустимым и принесли извинения молодому человеку.

В Комитете по транспорту проводят проверку после появления в сети информации об отказе водителя маршрутки везти пассажира с ДЦП. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

После случившегося чиновники проверят работу перевозчика коммерческого маршрута №К-322. В Смольном назвали поведение маршрутчика недопустимым и принесли извинения пассажиру от имени транспортного комплекса города.

Кроме того, проверку организовала прокуратура Красногвардейского района. После будет принят вопрос о принятии необходимых мер.

Водитель маршрутки едва не высадил пассажира из транспортного средства, увидев, что он инвалид. Потерпевшим оказался известный программист с ДЦП Иван Бакаидов, включенный в список 30 перспективных россиян в возрасте до 30 лет изданием Forbes.

Фото: ВКонтакте / Иван Бакаидов

Теги: иван бакаидов, комитет по транспорту
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии