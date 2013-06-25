Что произошло в Петербурге 30 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 30 июня.

Что произошло в Петербурге в среду, 30 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Двое мужчин пытались угнать кроссовер на Северном проспекте на глазах у владельца авто.

Злоумышленников задержали с поличным, оба отрицают свою вину. Известно, что мужчины познакомились в колонии, в которой один отбывал срок за разбой и бандитизм, а второй – за кражи. Возбуждено уголовное дело.

С этой недели в Петербурге начнется ревакцинация от коронавируса. Делать повторную прививку можно через полгода после первичной вакцинации.

1 июля в комздраве пройдет совещание с представителями районов, на котором обсудят организационные вопросы. Позднее комитет сообщит, как и где можно будет пройти ревакцинацию.

Тем временем, количество пневмоний на фоне коронавируса в Петербурге выросло на 40%. Горожане стали тяжелее переносить болезнь.

Каршеринг вылетел на трамвайные пути на проспекте Луначарского у пересечения с проспектом Культуры.

ДТП произошло утром. Автомобиль при повороте слегка потерял управление и въехал прямиком в ограждение, а затем и на трамвайные пути. В этот же момент навстречу машине ехал трамвай, но, к счастью, транспорт не задел автомобиль. За рулем, по предварительной информации, была девушка.

Жители Дома Чубакова на 11-й линии В.О сообщили об обрушении потолка и проседании пола.

Петербуржцы вызвали МЧС. Жители уверены, что дом, считающийся объектом культурного наследия, рушится из-за стройки по соседству. Эксперты же считают, что дом проседает из-за аварий на водопроводе.

В Петербурге рассмотрят московский опыт введения QR-кодов для бизнеса и "COVID-free" зон.

В Смольном подчеркнули, что любое ограничение влечет за собой потерю дохода. На данный момент власти взвешивают все "за" и "против" московской меры, смотрят, как это отражается на бизнесе и влияет на эпидемситуацию.

Двое петербуржцев пропали в Атлантическом океане. Туда они отправились в плавание на яхте.

Олег Гирсон и Елена Соколова перестали выходить на связь 3 июня. В начале лета туристы были на Канарских островах, после чего должны были плыть к Гибралтарскому проливу. Дочь пропавшего Гирсона сообщила в соцсетях, что ее отец – опытный моряк, а его жена – грамотный яхтсмен. Женщина просит распространить информацию.

Фестиваль поэзии "Маяк", запланированный на конец июня, перенесли на сентябрь.

Мероприятие должно было состояться 31 июня в "Севкабель Порту", но фестиваль перенесли в связи с ограничительными мерами по коронавирусу. Организаторы отметили, что прогармма фестиваля останется прежней, а купленные заранее билеты будут действительны в сентябре. Вернуть билеты петербуржцы тоже смогут, но нужно успеть это сделать до 15 июля.

Фото: Piter.TV; жители дома Чубакова; ВКонтакте / Нина Гирсон

Видео: пресс-служба ГУ МВД; Piter.TV