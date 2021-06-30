Двое мужчин пытались угнать кроссовер в Выборгском районе на глазах у владельца

Злоумышленники познакомились в колонии, когда отбывали наказание за прошлые преступления.

Полиция Петербурга задержала двух мужчин, которые пытались похитить кроссовер. Их поймали с поличным, но подозреваемые свою вину отрицают. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

28-го июня в полицию Выборгского района обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что прямо сейчас неизвестные пытаются угнать его "Хендэ", припаркованный на Северном проспекте. На место сразу же прибыли правоохранители и задержали подозреваемых. Злоумышленники прибыли из Оленегорска Мурманской области. У обоих криминальное прошлое: один был судим за разбой и бандитизм, другой – за кражи. Они познакомились в колонии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные сняли со счета 83-летнего петербуржца почти 2 миллиона рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области