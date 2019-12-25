Двое петербуржцев пропали в Атлантическом океане

Они отправились на яхте в путешествие, капитан судна является опытным моряком.

Двое туристов из Петербурга Олег Гирсон и Елена Соколова пропали в Атлантическом океане, куда ушли в плавание на яхте. Об исчезновении отца и его жены в социальных сетях сообщила дочь Олега Гирсона. По словам девушки, ее отец является опытным моряком, его жена тоже уже грамотный яхтсмен.

На судне "Визит" они отправились в путешествие. В конце мая они были на Канарских островах, а затем должны были направиться к Гибралтарскому проливу.

С 3 июня никто из них на связь не выходит. Капитан яхты Олег Гирсон появлялся последний раз в социальных сетях 31 мая.

В июне в Петербурге и Ленобласти 20 детей пропали без вести.

Фото: ВКонтакте / Нина Гирсон