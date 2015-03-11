Что произошло в Петербурге 30 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 30 июля.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 30 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге 2 августа заработают фуд-корты, островки в ТЦ и аттракционы.

Соответствующее решение приняли в Смольном, губернатор подписал изменения в постановление правительства. Аттракционы смогут возобновить работу при наличии уникального QR-кода, 100%-ной вакцинированности сотрудников и строгому подсчету посетителей. Фуд-корты и фуд-плейсы заработают, если обеспечат раздельные вход и выход для посетителей и будут соблюдать те же правила по вакцинации. Торговым островкам необходимо обзавестись защитными экранами, а их сотрудникам – быть привитыми. О других изменениях подробнее читайте здесь.

Тонувший в Мойке вместе с братом подросток оказался жив.

Как выяснилось, после неудачного заплыва вместе со старшим братом и другом юноша по имени Сергей попал в реанимацию. Спасатели вытащили мальчика из воды живым, но в крайне тяжелом состоянии – сейчас подросток в коме. Со слов брата, Сергей плохо плавал и остался ждать старших на берегу, однако в один момент осмелел и тоже прыгнул в воду. На середине реки он стал тонуть

Из микрорайона "Юнтолово" до метро "Беговая" запустят новый социальный маршрут.

Автобусы введут по просьбам местных жителей, которые жаловались, что из микрорайона до метро можно добраться лишь на двух коммерческих автобусах. Единственный социальный маршрут проложен только до ж/д станций "Лахта" и "Ольгино". Запустить новый автобус планируется к 1 сентября.

Женщина распылила перцовый баллончик в лицо ребенку в Петербурге.

Инцидент произошел во дворе дома №36к1 по Колпинскому шоссе. По словам очевидцев, дети или испортили женщине автомобиль, или заняли во дворе качели и поплатились. Полиция устанавливает настоящие причины и обстоятельства конфликта.

С 7 августа по Неве можно будет прокатиться за 100 рублей.

Комитет по транспорту запустит новый кольцевой маршрут на теплоходе, который свяжет шесть городских причалов. Теплоход будет курсировать ежедневно с 11.00 до 19.00 каждые полчаса, остановка на причале составит три минуты. Стоимость одной остановки обойдется в 100 рублей, весь маршрут (от Арсенальной набережной до Мытнинской набережной и обратно) – в 700 рублей. Билеты будут продавать на причалах, в павильонах Городского туристско-информационного бюро, через сайты судоходных компаний.

Росприроднадзор подозревает администрацию Невского района в причастности к образованию свалки на участке Октябрьской набережной.

Ведомство проводит расследование по факту невыполнения администрацией своих обязательств по защите земель и охране почв. Участок 107 находится северо-западнее дома №38 литера БН и предназначен для размещения объектов культуры и спорта. Вместо благоустройства ответственные лица допустили образование на участке свалки.

VK Fest перенесли с августа на июль 2022 года.

Организаторы приняли такое решение в связи с изменениями в постановлениями городского правительства: массовые мероприятия запретили проводить до конца августа. Крупнейший городской open-air России состоится 23-24 июля 2022 года в Парке 300-летия. На фестивале выступят Little Big, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda и другие популярные исполнители.

Дольщики проблемного ЖК "Три Апельсина" готовятся получить ключи.

Третий корпус получил разрешение на ввод в эксплуатацию две недели назад, на следующей неделе в здание начнут въезжать дольщики. Схему достройки проблемного объекта в Смольном разработали в 2020 году, работы заканчивало ООО "РСТИ".

Коллаж: Piter.TV

Видео: megapolisonline.ru; Тelegram / Росприроднадзор по СЗФО

Фото: megapolisonline.ru