Тонувший в Мойке вместе с братом подросток оказался жив

Он находится сейчас в реанимации в состоянии комы.

Знакомые 16-летнего подростка, о смерти которого накануне сообщили СМИ, оказался жив. После неудачного заплыва вместе со своим братом в центре Петербурга юноша попал в реанимацию. Об этом сообщил "Мегаполис".

По словам друзей юного петербуржца, спасатели МЧС вытащили его из воды живым. Однако он находился в крайне тяжелом состоянии. Сейчас подросток лежит в реанимации в состоянии комы.

18-летний брат пострадавшего Даниил рассказал, что младший Сергей не умел плавать. Когда ребята нырнули в Мойку от Павильона Росси, Сергей остался ждать их на берегу. Однако в какой-то момент он осмелел и, последовав примеру старших ребят, тоже прыгнул в воду. На середине реки он стал тонуть.

Даниил бросился к брату, однако сил у него не хватило, чтобы помочь ему. Спасателей вызвала девушка, которая оказалась в числе очевидцев.

Сейчас врачи борются за жизнь парня. По имеющейся информации, он провел под водой 20 минут.

Ранее из Финского залива в Стрельне достали тело купальщика.

Видео: megapolisonline.ru