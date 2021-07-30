Тонувший в Мойке вместе с братом подросток оказался жив

Знакомые 16-летнего подростка, о смерти которого накануне сообщили СМИ, оказался жив. После неудачного заплыва вместе со своим братом в центре Петербурга юноша попал в реанимацию. Об этом сообщил "Мегаполис".
По словам друзей юного петербуржца, спасатели МЧС вытащили его из воды живым. Однако он находился в крайне тяжелом состоянии. Сейчас подросток лежит в реанимации в состоянии комы.
18-летний брат пострадавшего Даниил рассказал, что младший Сергей не умел плавать. Когда ребята нырнули в Мойку от Павильона Росси, Сергей остался ждать их на берегу. Однако в какой-то момент он осмелел и, последовав примеру старших ребят, тоже прыгнул в воду. На середине реки он стал тонуть.
Даниил бросился к брату, однако сил у него не хватило, чтобы помочь ему. Спасателей вызвала девушка, которая оказалась в числе очевидцев.
Сейчас врачи борются за жизнь парня. По имеющейся информации, он провел под водой 20 минут.
Ранее из Финского залива в Стрельне достали тело купальщика.
Видео: megapolisonline.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все