Из Финского залива в Стрельне достали тело купальщика

Его пытались спасти, однако реанимационные действия к успеху не привели.

Вечером 26 июля в Финском заливе в Стрельне утонул мужчина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчину вытащили из воды возле дома №25 на Пристанской улице. До приезда спасателей и скорой помощи ему делали искусственное дыхание – вода вышла, однако купальщик дышать не начал.

Приехавшие на место происшествия спасатели продолжили реанимационные действия, однако они к успеху не привели. В 19:14 врачи скорой помощи зафиксировали смерть мужчины.

Подробности происшествия выясняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб