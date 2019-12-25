Из Финского залива в Стрельне достали тело купальщика

Вечером 26 июля в Финском заливе в Стрельне утонул мужчина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Мужчину вытащили из воды возле дома №25 на Пристанской улице. До приезда спасателей и скорой помощи ему делали искусственное дыхание – вода вышла, однако купальщик дышать не начал.
Приехавшие на место происшествия спасатели продолжили реанимационные действия, однако они к успеху не привели. В 19:14 врачи скорой помощи зафиксировали смерть мужчины.
Подробности происшествия выясняются.
Ранее мы писали, что в Петровском пруду утонул петербуржец.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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