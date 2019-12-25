Что произошло в Петербурге 29 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 29 июня.

Что произошло в Петербурге во вторник, 29 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Пушкине произошло смертельное ДТП с маршруткой – погибла пассажирка.

ДТП произошло на перекрестке Сетевой и Автомобильной улиц, столкнулись пассажирская маршрутка и грузовик "Мерседес". В аварии погибла женщина, вылетевшая через лобовое стекло маршрутки. Пострадали еще четверо, в том числе водитель, который получил многочисленные переломы и находился в шоковом состоянии.

Петербург вышел на высокое плато по заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявили в комздраве. Существенного роста по числу положительных первичных тестов медицинские эксперты не увидели, роста числа заболевших, которым нужна стационарная помощь, в Петербурге также не ожидают. Тем временем, за сутки от ковида умерли 119 петербуржцев, еще 1374 людей заболели, 2283 выздоровели.

Эксперты подчеркнули, что чтобы избежать в городе локдауна и жестких ограничений, нужно вакцинировать 2,6 млн человек. Большую половину населения необходимо привить до конца лета, поскольку с осени начнется традиционный сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

Теплоход "Моя мечта" с подростками сел на мель Смольной набережной во время прогулки по Неве.

Инцидент произошел в пятом часу утра, на борту было 78 человек, большинство из которых оказались школьниками-выпускниками. По предварительной версии, на судне отказал двигатель. Никто из ребят не пострадал, подростков эвакуировали на берег и развезли по домам на автобусах "Пассажиравтотранса". Транспортная прокуратура проводит проверку.

С 1 по 15 июля для петербуржцев откроются дополнительные пункты регистрации смертей.

Об этом сообщили в комитете по делам ЗАГС. Пункты расположены на улице Доблести, 36, Народной улице,2 и улице Верности, 4а. Подробнее о графике работы пунктов, в которые можно подать акты о смерти, смотрите здесь.

В Петербурге создали фреску по следам прошедших "Алых парусов".

Работу, расположившуюся в музее стрит-арта на Кирочной улице, сделал художник "URBAN-фреска". Автор изобразил бриг "Россия" под залпами красныз фейерверков, напоминающих по форме микроб коронавируса. Художник выразил надежду, что праздник, на который пришли 30 тысяч человек сразу, не превратился в "праздник вирусников".

Задержан мужчина, изготавливавший ключи у себя дома для совершения краж.

51-летнего злоумышленника поймали сразу же после преступления. Известно, что мужчина причастен к июньской краже из квартиры на улице Белы Куна, полиция выясняет, сколько еще подобных эпизодов на счету у домушника. Полицейские полагают, что мужчина каждый раз выжидал момент отсутствия хозяев, а также устанавливал на дверях специальные метки. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / ДТП и ЧП; Instagram / @urbanfresco

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП; пресс-служба ГУ МВД