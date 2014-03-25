Что произошло в Петербурге 26 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 26 ноября.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 26 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В летевшем из Петербурга в Узбекистан самолете приняли роды.

Самолет "Аэрофлота", который следовал из Пулково в Наманган, экстренно сел в Нижнем Новгороде. Малыш родился в небе, роды принимали бортпроводники. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, их отвезли в областной перинатальный центр. Самолет отправился дальше в Узбекистан через час после экстренной посадки.

В Петербурге не будут повышать цены на капремонт в 2022 году.

Взнос на капремонт в многоквартирных домах на 2022 год останется на том же уровне, что и сейчас – 11 рублей за квадратный метр для жителей кирпичных и деревянных домов без лифтов. Максимальная плата составит 12 рублей за "квадрат", столько будут вносить жители зданий с лифтами, построенных после 1980 года.

На пересечении проспекта Науки или улицы Обручевых иномарка сбила женщину с 4-летней дочкой.

ДТП случилось утром: водитель не заметил маму с ребенком, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Обеих пострадавших госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, переломами и ссадинами. Выясняются подробности случившегося.

Полиция задержала четырех активисток на акции против гендерного насилия.

В МВД сочли мероприятие, проходившее накануне вечером на набережной Мойки, публичным и несогласованным. Феминистки сделали памятник из манекена, обклеенного заголовками из СМИ о насилии над женщинами, а также зачитали манифест, потребовав принять закон о домашнем насилии, прекратить преследование женщин и дискриминацию ЛГБТ-персон. В отношении девушек составили административные протоколы.

Реконструкцию станции "Технологический институт-1" выполнили на 90%.

Срок сдачи перенесли сентября на декабрь, ремонт стартовал в апреле 2020 года. Сроки и график работ сдвигались из-за банкротства производителя эскалаторного оборудования ЗАО "СМУ-9 "Метрострой". Сейчас специалисты готовятся к пусконаладочным работам и заканчивают реставрационные работы в наземном вестибюле, эскалаторы уже смонтированы.

Также стало известно, что в 2022 году на "Волковской" капитально отремонтируют эскалаторы.

Ожидающих бесплатную шаверму петербуржцев приняли за митингующих.

Днем на 1-Советской, 5, открылась новая точка быстрого питания от известной сети шавермы, пообещавшая петербуржцам бесплатное угощение в честь открытия. В порядке живой очереди всем желающим раздавали шаверму, однако проезжающие мимо полицейские приняли толпу за митингующих. Впрочем, после разъяснения от людей полицейские посмеялись и разрешили продолжать вечеринку.

В Смольном объяснили, почему не раскрывают статистику по смертям среди привитых.

В ведомстве заявили, что сохраняют данные в тайне, согласно одному из пунктов Федерального закона № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". В пункте говорится о том, что такая информация не предоставляется, если в запрос о деятельности государственного органа не связан непосредственно с "защитой прав направившего запрос пользователя информацией". В то же время работает закон о СМИ, согласно которому любая организация предоставляет СМИ информацию о своей деятельности по запросам.

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Фото: gov.spb.ru; Telegram / ПЬЯTNIЦА