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Ожидающих бесплатную шаверму петербуржцев приняли за митингующих

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Полицейским объяснили, что толпа ждет свою порцию шавермы.

Днем в пятницу, 26 ноября, на 1-Советской, 5, открылась еще одна точка быстрого питания от известной сети шавермы. В рамках праздничного события петербуржцам пообещали секретный приз и бесплатную шаверму в порядке живой очереди тем, кто придет на открытие. 

Читатель Piter.tv поделился с редакцией кадрами очереди из посетителей, которых проезжающие мимо полицейские приняли за митингующих. Сотрудники полиции спросили, что происходит, а когда услышали объяснение, посмеялись и разрешили продолжать вечеринку. 

Отмечается, что на открытии также присутствовали блогер Илья Стрекаловскоий и иллюзионист Александр Муратаев. Судя по кадрам, чтобы получить приз, нужно было принять участие в конкурсе.

Видео: Piter.tv

Теги: бесплатная шаверма, митинг, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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