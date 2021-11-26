Ожидающих бесплатную шаверму петербуржцев приняли за митингующих

Полицейским объяснили, что толпа ждет свою порцию шавермы.

Днем в пятницу, 26 ноября, на 1-Советской, 5, открылась еще одна точка быстрого питания от известной сети шавермы. В рамках праздничного события петербуржцам пообещали секретный приз и бесплатную шаверму в порядке живой очереди тем, кто придет на открытие.

Читатель Piter.tv поделился с редакцией кадрами очереди из посетителей, которых проезжающие мимо полицейские приняли за митингующих. Сотрудники полиции спросили, что происходит, а когда услышали объяснение, посмеялись и разрешили продолжать вечеринку.

Отмечается, что на открытии также присутствовали блогер Илья Стрекаловскоий и иллюзионист Александр Муратаев. Судя по кадрам, чтобы получить приз, нужно было принять участие в конкурсе.

Видео: Piter.tv