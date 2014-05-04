Что произошло в Петербурге 25 мая: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 25 мая.

Что произошло в Петербурге во вторник, 25 мая? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Четверо детей считаются пропавшими без вести в Петербурге и Ленобласти. Горожан просят снова всмотреться в ориентировки.

Самый маленький из них, семилетний Паша, пропал в 2011 году. С конца 2018 года ищут 17-летнего Данилу, весной 2021 года исчезли 15-летние Дарья и Карина. Поиски детей продолжаются.

Ночью Серебристый бульвар залило кипятком. Движение троллейбусов оказалось заблокировано.

Из-за коммунальной аварии на улице Генерала Хрулева кипятком залило всю проезжую часть, в том числе выезд из троллейбусного парка на Аэродромной улице. Аварийщики в течение нескольких часов ликвидировали последствия потопа, местные жители жаловались на отключение горячей воды в домах.

Фейерверка в честь Дня города не будет. Его и не планировали.

По словам зампреда комитета Федора Болтина, фейерверк в этот праздник обычно не запускают, исключениями были только юбилейные даты. А салют, с которым горожане часто путают фейерверк, запускает только Западный военный округ в дни воинской славы. Еще одним аргументом против праздничных залпов чиновник посчитал эпидобстановку.

Кроме того, петербуржцев попросили не приходить на концерт "Музыка Дворцового моста" в ночь с 28 на 29 мая. Власти отметили, что зрелище все равно покажут по телевизору.

Свидетель драки на Обводном канале несколько километров бежал за предполагаемым виновником потасовки

В драку переросла ссора двоих молодых людей, в ходе которой один из участников ударил другого ножом и ушел. Случайные прохожие окружили пострадавшего вниманием, один из свидетелей бросился догонять обидчика. Вскоре злоумышленника с ножом задержала полиция, раненого же мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

На Бронницкой улице с фасада дома №5 упал кусок лепнины. Обломок чудом не задел женщину.

Новое падение декора произошло около 8 часов утра. Лепнина, как заметно на видео с уличных камер, едва не задела прохожую, а также упала на припаркованный у дома "Хендай". О происшествии сообщили в районную администрацию.

Фото: Piter.TV