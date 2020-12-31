Четверо детей считаются пропавшими без вести в Петербурге

Волонтеры с января получили 186 заявок об исчезновении несовершеннолетних.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" в период с 25 по 31 мая 2021 проведет выставку ко Дню исчезнувших детей. Организация предоставила соответствующую статистику за этот год.

Волонтеры с января получили 186 заявок об исчезновении несовершеннолетних, 179 из них удалось найти. Четверо детей (двое из них пропали несколько лет назад) до сих пор считаются пропавшими без вести. Поисковый отряд "ЛизаАлерт" предоставили "Комсомольской правде" ориентировки на детей, которые до сих пор считаются пропавшими. Просим внимательно всмотреться в эти лица и сообщить какую-либо информацию о них, если она имеется.

Волонтеры отметили, что хотят рассказать родителям о самых причинах пропажи и гибели детей. Также родителям напомнят, как можно таких случаев избежать. На выставке будут реальные истории поисков и пропажи.

Выставка состоится в Парке "Озеро Долгое" (площадь перед сценой) на экспозиции "Пустота внутри".

В начале мая пропавший в Ленобласти трехлетний мальчик найден живым.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер