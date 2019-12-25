Движение троллейбусов и подачу горячей воды вернули в Приморском районе

Без воды оставались 40 жилых домов.

Теплоэнергетики восстановили подачу горячего водоснабжения в дома Приморского района после прорыва трубы. Также сняты ограничения с троллейбусного движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Дефект на теплосети диаметром 700 мм у дома №14 по улице Генерала Хрулева локализовали 25 мая в 00:53. Его обнаружили часом ранее в результате ранее проведенных гидравлических испытаний. Вода заблокировала движение транспорта. Без горячей воды временно остались 72 здания, в том числе 4 детских и 5 лечебных учреждений. К 04:30 воду вернули. Движение троллейбусов восстановлено в 00:53.

Ранее Piter.TV рассказал о проведении гидравлических испытаний.

Фото: скрин из видео ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Валентин Коротков