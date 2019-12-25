Петербург и Ленобласть ждут гидравлические испытания

В "ТЭК СПб" попросили граждан при обнаружении дефектов звонить по телефонам 004 или 112.

В Северной столице и Ленинградской области ожидается проверка теплосетей с 24 по 28 мая. Испытания пройдут в тринадцати районах. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе "ТЭК СПб" 23 мая.

Петроградский и Кировский район проверят 24 мая. В течение трех дней, с 24 по 26 мая, неполадки будут выявлять в Калининском районе. В Московском районе ненадежные участки проверят 26 мая. С 24 по 28 мая специалисты займутся работами в Красногвардейском, Приморском и Выборгском районах. В течение дня 25 мая проведут испытания в Красносельском и Колпинском районах Петербурга, а также в Гатчинском районе Ленобласти.

Невский район посетят специалисты 25 и 28 мая, Пушкинский - 24 и 25 мая, Фрунзенский - 24 и 26 мая.

В "ТЭК СПб" попросили граждан при обнаружении дефектов звонить по телефонам 004 или 112.

Ранее на Piter.tv сообщили, что контрольно-счетная палата Петербурга оценила нарушения ГУП "ТЭК" десятками миллиардов. Глава КСП напомнил, что нарушения не означают хищения. Кроме того, вина еще не доказана.

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