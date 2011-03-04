Что произошло в Петербурге 24 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 23 сентября.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 24 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Вступают в силу поправки о расширении возможностей использования материнского капитала.

Теперь капитал можно будет использовать для реконструкции или капремонта садового или жилого дома, покупки участка для строительства индивидуального жилого дома. Ранее на выплату можно было только купить землю для садоводства или строительства садового дома. С 2021 года размер капитала для петербургских мам составляет 165 930 рублей.

На Васильевском острове начали реставрировать Канатный цех с водонапорной башней.

Работы на 25-й линии В.О. начала строительная компания "Setl Group". Цех с башней, признанный объектом культурного наследия, приспособят под бизнес-центр, основные исторические элементы сохранят. На реставрацию выделят 1,5 млрд рублей. Ранее в Канатном цехе располагался завод "Красный гвоздильщик", здание построили в 1930-м году в стиле конструктивизм.

В реанимации Мариинской больницы "похоронили" живого пациента.

65-летнего мужчину с последней стадией рака поджелудочной железы привезли в больницу на операцию по установке дренажа. Спустя два дня дочери и супруге пациента сообщили о его смерти, женщины начали готовиться к похоронам. Однако спустя три дня, когда дочь приехала забирать тело из морга, врачи сообщили, что мужчина жив. На самом деле пациент лежал в палате отделения хирургии, "кое-как прикрытый одеялом".

В Петербурге задержан курьер с 10 килограммами различных наркотиков.

29-летнего наркокурьера на микроавтобусе Hyundai поймали на улице Подвойского. В салоне автомобиля полиция нашла гашиш, мефедрон, кокаин, амфетамин, психотропные вещества общим весом более 10 килограммов. Возбуждены уголовные дела, курьера подозревают в развозке и закладках наркотиков в тайники.

В Петербурге сентябрь 2021 года стал самым холодным в XXI веке.

Сентябрь этого года стал холоднее сентября 2008 года – тогда было на 0,1 градуса теплее. Средняя температура в этом месяце составила 10,6 градусов. До конца месяца ситуация с погодой может поменяться, но точно не в сторону потепления, рассказал специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

На Пограничника Гарькавого насмерть сбили женщину с собакой.

Несчастье произошло в ночь на 24 сентября у дома №39. 42-летняя женщина переходила дорогу по "зебре", когда на нее наехал несущийся на большой скорости "Фольксваген". Горожанку отбросило на 30 метров, она скончалась на месте от полученных травм. 28-летний автомобилист уехал с места ДТП и пытался скрыться, но вскоре полиция его задержала.

Неизвестные ограбили банк в Невском районе.

Это произошло утром: двое мужчин вошли в здание, а затем вышли из него с пакетами в руках и бросились бежать. Детали происшествия пока неизвестны.

Коллаж: Piter.TV

Фото: citywalls.ru; ВКонтакте / Roman Legotin

Видео: пресс-служба ГУ МВД; Piter.TV