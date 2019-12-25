В реанимации Мариинской больницы "похоронили" живого пациента

Родственникам сообщили о смерти мужчины, а он оказался жив.

В Мариинской больнице "похоронили" живого пациента. Родные мужчины три дня думали, что он умер, и уже готовились к похоронам. Оказалось, что он жив. Подробностями случившегося поделилась дочь петербуржца Анастасия в беседе с "Фонтанкой".

65-летнего Анатолия Ивановича перевели из Городской больницы №5 в 5-е хирургическое отделение Мариинской больницы на паллиативную операцию – установку дренажа. У мужчины последняя стадия рака поджелудочной железы. Хирургическое вмешательство требовалось для того, чтобы облегчить ему боли.

Спустя два дня после перевода в Мариинскую больницу родственникам сообщили, что пациент умер, и принесли свои соболезнования. Тут же позвонили агенты из ритуальной конторы и предложили свои услуги.

Тем временем жена Анатолия Ивановича съездила на кладбище, заказала место и гроб. Кроме того, женщина позвонила родственникам и сообщила печальную новость.

Наши близкие живут далеко. На Ямале, в Уфе. Все они люди пожилые, но купили билеты, готовы отправиться попрощаться с отцом. Рассказала дочь мужчины Анастасия

Когда время пришло забирать тело из морга, Анастасии сообщили: "Ваш папа жив, лежит в палате отделения хирургии". По словам девушки, все это время ее отец лежал без помощи, кое-как прикрытый одеялом.

Мы потеряли три дня, а с ними надежду на то, что он проживет с нами еще хотя бы месяц: в понедельник ему стало плохо, его снова перевели в реанимацию. Нам говорят, что сделать уже ничего нельзя, он умирает. Отметила Анастасия

Ранее мы писали, что в Киришах от переохлаждения погибла женщина.

Фото: Piter.TV