В Киришах от переохлаждения погибла женщина

При себе у женщины были комплект ключей, два серебряных браслета и один золотой, а также цепочка с крестиком.

В Киришах Ленобласти выясняются обстоятельства смерти женщины, которую нашли в сточной канаве.

По данным источника в правоохранительных органах, 20 сентября о теле женщины в полицию сообщили прохожие. Труп находился на проспекте Героев в сточной канаве. Медики констатировали смерть неизвестной женщины от переохлаждения.

При себе у женщины были комплект ключей, два серебряных браслета и один золотой, а также цепочка с крестиком. Труп направлен в морг.

За лето в Петербурге от отравления грибами умер один человек.

Фото: Piter.tv