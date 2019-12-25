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Полиция нашла водителя, который сбил женщину на Пограничника Гарькавого
Сегодня, 9:48
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Полиция нашла водителя, который сбил женщину на Пограничника Гарькавого

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Водитель бросил машину во дворе.

Полиция задержала водителя, который подозревается в том, что насмерть сбил женщину на Пограничника Гарькавого. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Piter.TV рассказывал о ДТП, которое произошло вечером 23-го сентября у дома №40. Водитель сбил 42-летнюю женщину на "зебре". В результате столкновения ее сильно отбросило в сторону. От полученных травм петербурженка скончалась. Водитель "Фольксвагена" попытался скрыться, но вскоре полиция обнаружила во дворе его машину, а затем и самого водителя. Ему 28 лет.

По факту случившегося проводится проверка.

По словам очевидцев, женщина была с собакой, однако в официальной информации об этом не сообщается. 

Фото: ВКонтакте / Roman Legotin

Теги: пешеходный переход, смертельное дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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