Полиция нашла водителя, который сбил женщину на Пограничника Гарькавого

Водитель бросил машину во дворе.

Полиция задержала водителя, который подозревается в том, что насмерть сбил женщину на Пограничника Гарькавого. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Piter.TV рассказывал о ДТП, которое произошло вечером 23-го сентября у дома №40. Водитель сбил 42-летнюю женщину на "зебре". В результате столкновения ее сильно отбросило в сторону. От полученных травм петербурженка скончалась. Водитель "Фольксвагена" попытался скрыться, но вскоре полиция обнаружила во дворе его машину, а затем и самого водителя. Ему 28 лет.

По факту случившегося проводится проверка.

По словам очевидцев, женщина была с собакой, однако в официальной информации об этом не сообщается.

Фото: ВКонтакте / Roman Legotin