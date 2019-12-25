В Петербурге вступают в силу поправки о расширении возможностей использования материнского капитала

Теперь средства можно потратить на реконструкцию или капитальный ремонт дома.

Губернатор Петербурга подписал правовой акт, согласно которому в Петербурге расширяется перечень использования материнского капитала. Об этом 24-го сентября сообщила пресс-служба Смольного.

Материнский капитал можно будет использовать на реконструкцию или капремонт садового или жилого дома, на покупку участка для размещения индивидуального жилого дома. Ранее на выплату можно было только купить земельный участок для ведения садоводства или строительства садового дома.

Материнский капитал полагается женщинам, которые родили или усыновили трех и более детей. С этого года размер капитала составляет 165 930 рублей. Срок действия завершится 31 декабря 2026-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 2022-м году материнский капитал собираются индексировать.

Фото: Piter.TV