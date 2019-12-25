На Васильевском острове начали реставрировать Канатный цех с водонапорной башней

Застройщик начал разбирать аварийные конструкции.

Строительная компания "Setl Group" начала реставрацию Канатного цеха с водонапорной башней на Васильевском острове. Объект приспособят под современное использование, но обещают сохранить основные исторические элементы. Здание является объектом культурного наследия. Об этом 24-го сентября сообщила пресс-служба компании.

Комплекс находится на 25-й линии В.О. На реставрацию выделят 1,5 млрд рублей. В будущем в цехе расположится бизнес-центр, площадь которого составит 21 тыс. кв. метров.

В ходе работ будет отреставрирована водонапорная башня, конфигурация и габариты фасада будут сохранены. Также специалисты восстановят оконные и дверные проемы, рисунок и расстекловку заполнений проемов. Северный и западный дворовые фасады отреставрируют в соответствии с тем, как выглядит лицевой фасад. Около западного дворового фасада появится пристройка.

Внутри создадут атриум — вытянутый по горизонтали пассаж, которые объединит под стеклянным фонарем офисные помещения с первого по третий этаж.

Проект реставрации получил все необходимые разрешения.

Ранее в Канатном цехе располагался завод "Красный гвоздильщик". Здание было построено в 1930-м году в стиле конструктивизм.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские активисты через суд спасли Василеостровский хлебозавод от сноса.

Фото: citywalls.ru