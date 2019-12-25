Петербургские активисты через суд спасли Василеостровский хлебозавод от сноса

Решение принял Куйбышевский районный суд.

Петербургские активисты отстояли здание Манежа лейб-гвардии Финляндского полка. Об этом сообщили в пресс-службе организации "Градозащитный Петербург".

Как сообщили в пресс-службе, Куйбышевский районный суд признал незаконными разрешительные документы по застройке участка на 20-й линии Васильевского острова, 19.

Здание Манежа лейб-гвардии Финляндского полка построили в середине XIX века. В 1931 оно превратилось в Василеостровский хлебозавод. В 1960-е годы произошла реконструкция и надстройка здания манежа одним этажом. По техническим документам здание построено в 1930-е годы, а значит лишено исторической ценности.

Этим фактом, считают активисты, воспользовалась строительная компания "Legenda", которая в 2019 году выкупила территорию хлебозавода. На этом месте застройщик планировал возвести жилой комплекс. В 2020 году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выдал положительное заключение на работы. Позже суд назначил судебную экспертизу, которая показала, что здание действительно является исторической ценностью.

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Фото: protect812.com