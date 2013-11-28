Что произошло в Петербурге 24 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 24 ноября.

Что произошло в Петербурге в среду, 24 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Введение QR-кодов для общепита и магазинов Петербурга могут отсрочить.

По действующему постановлению требовать коды в общепите и непродовольственных магазинах должны с 1 декабря, но власти могут ввести это ограничение только 10 января. Есть предположение, что отсрочка нужна для того, чтобы не отпугнуть туристов на новогодних каникулах, однако меры и сроки могут поменять в зависимости от эпидобстановки.

Девушка провела всю ночь в рухнувшем лифте в ТЦ "Континент" на Бухарестской.

Поздно вечером 23 ноября лифт, в котором находилась 25-летняя девушка, оказался обесточен и застрял между этажами. Горожанка попыталась выбраться из лифта самостоятельно, но упала с высота четвертого этажа. Пострадавшую нашли только утром, сотрудники ТЦ вызвали медиков. Известно, что девушка получила травмы и переломы и находится в тяжелом психологическом состоянии. Ведется проверка по факту случившегося.

С 1 апреля 2022 года для пригородов Петербурга введут дешевый проездной.

Сейчас жители Ломоносова, Петергофа и Зеленогорска платят в 2-3 раза больше из-за внушительного расстояния между районами. Власти решили изменить тарифную сетку, поскольку все эти города находятся в черте Петербурга. Планируется, что с апреля жители пригородов будут платить 60 рублей за разовую поездку и 40 рублей по "Подорожнику".

Стали известны новые подробности ДТП с Игорем Скляром.

Авария произошла днем 23 ноября на Лиговском проспекте: в машину актера врезалась "Ауди". Как выяснилось, за рулем иномарки-виновника ДТП была пьяная женщина, она перепутала педали газа и тормоза, а после аварии и вовсе скрылась с места. Скляр получил ушиб грудной клетки и был отпущен домой в удовлетворительном состоянии. Автоледи задержали в тот же день, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЗакС окончательно утвердил бюджет Петербурга на 2022 год.

Предполагаемые доходы в следующем году составят 890,7 млрд рублей, расходы — 971,5 млрд рублей, дефицит — 80,7 млрд рублей. Приоритетными направлениями работы властей станут строительство новых станций метро, ликвидация дефицита социальных объектов, улучшение жилищных условий петербуржцев, финансирование сферы образования.

На проспекте Луначарского полностью сгорел пассажирский автобус.

Автобус вспыхнул около 9:51 утра у дома 108к1 по проспекту Луначарского. Прибывшие на место пожарные потушили огонь за 20 минут, причина возгорания не известна. Автобус выгорел практически целиком, но обошлось без пострадавших – пятеро человек успели самостоятельно выйти из салона.

В Сестрорецке умерла 3-летняя девочка, чьи родители отказались от её госпитализации.

По предварительной информации, 23 ноября трехлетнему ребенку стало плохо детском саду. Вечером с тошнотой и болью в животе девочку забрал домой отец, по дороге домой вызвав скорую, врачи предложили госпитализацию. Родители написали отказ, решив понаблюдать за самочувствием дочери дома. Однако вскоре состояние девочки ухудшилось, вызванная родителями реанимация не смогла спасти ребенка. Возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности".

Главврач Боткинской больницы пригласил антипрививочников в реанимацию и морг.

Врачи одиннадцати российских больниц обратились в противникам вакцинации с открытым письмом. Главврач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев также подписал письмо и предложил антипрививочникам экскурсию по реанимациям и моргу больницы. По словам медика, страдания болеющих людей, подключенных к аппаратам ИВЛ, а также беседы с родственниками умерших от ковида людей могут помочь антипрививочникам поверить в существование вируса. Гусев призвал не распространять ложную информацию о вакцинации.

Коллаж: Piter.TV

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