Введение QR-кодов для общепита и магазинов Петербурга могут отсрочить

Согласно действующему постановлению, QR-коды в этих местах должны заработать с 1 декабря.

До конца недели в Смольном подготовят документ, который продлит большинство действующих запретов (сейчас они установлены до 28 ноября). При этом сфера общественного питания и ретейл могут получить отсрочку. Об этом пишет "Фонтанка".

Согласно действующему постановлению, QR-коды в этих местах должны заработать с 1 декабря. Окончательное решение об отсрочке пока не принято. Также неизвестно до какого момента отложат ограничения. Наиболее вероятной датой является 10 января, когда закончатся новогодние каникулы.

По мнению собеседника издания, отсрочка нужна, чтобы не отпугнуть туристов, которые собираются приехать в город на зимние праздники. Однако меры и сроки могут в любой момент измениться в связи с эпидемиологической обстановкой в городе.

По данным "Фонтанки", снятие запрета на ночную работу общепита, о котором просят бары, не обсуждается. Введение QR-кодов в общественном транспорте тоже пока не рассматривается.

Ранее мы писали, что в Петербурге оштрафовали 11 баров и клубов за нарушение антиковидных мер.

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