Большинство магазинов и общепитов Петербурга соблюдают антиковидные ограничения

Только за прошлую неделю в городе проверили 69 магазинов, 15 точек общепита и 18 организаций сферы услуг.

В Петербурге продолжаются проверки в магазинах и точках общепита. По поручению губернатора Александра Беглова инспекторы проверяют соблюдение антиковидных ограничений.

Так, только за прошлую неделю в городе проверили 69 магазинов, 15 точек общепита и 18 организаций сферы услуг. Нарушения нашли в девяти из них, где сотрудники работали без QR-кодов, масок, у них не проверяли температуру, а посетители игнорировали социальную дистанцию. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ночные рейды прошли в 30 заведениях. В основном проверяли бары, кальянные и клубы в Центральном, Московском и Василеостровском районах. Большинство из них соблюдали антиковидные требования и были закрыты после 23 часов.

При этом 11 заведений оказались открытыми. Теперь их владельцев ждут штрафы.

Ранее мы писали, что петербургские заводы могут остаться без рабочих из-за обязательной вакцинации.

Фото: pixabay.com