Петербургские заводы могут остаться без рабочих из-за обязательной вакцинации

80% сотрудников предприятий должны привиться.

Роспотребнадзор потребовал от петербургских промышленных предприятий, чтобы к 15 января 80% сотрудников привились. При этом перенесенная недавно болезнь не считается веским основанием для отказа от вакцинации. Если рабочие не захотят делать прививки, то санитарные ведомства могут приостановить работу заводов, а Трудовая инспекция – обязать платить штрафы, пишут городские СМИ.

Так, на некоторых предприятиях более 20% рабочих переболели коронавирусом. Становится не понятно, как им сохранить работу, не делая прививку – врачи отказываются вакцинировать тех, кто переболел менее полугода назад, поскольку это может быть опасно.

Сотрудники городских предприятий обратились к властям с просьбой прояснить ситуацию. Профсоюзы города предупреждают, что заводы рискуют остаться без рабочих в случае их отстранения из-за отказа вакцинироваться. Кроме того, все это может привести к забастовкам.

Ранее мы писали, что в Петербурге свободно почти 50% коек в ковидных стационарах.

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