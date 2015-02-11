В Петербурге свободно почти 50% коек в ковидных стационарах

За последние сутки из больниц выписали 457 горожан.

В Петербурге из 8,8 тыс. коек в ковидных стационарах свободно около 48%.Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 21 ноября.

В городе на Неве с пневмониями и инфекцией работают 18 больниц. Лечение в стационарах сегодня получают свыше 6,7 тыс. зараженных COVID-19 пациентов. Из них 665 человек находятся в реанимации. Еще 357 больных подключили к аппаратам ИВЛ. У многих из пациентов врачи обнаружили пневмонию. Амбулаторно лечатся 35,5 тыс. петербуржцев. Кроме того, на карантине сидят 3,7 тыс. жителей.

Еще 2 496 петербуржцев заразились коронавирусом. Накануне это число было на 100 больше. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в воскресенье, 21 ноября. Вылечиться смогли 1 614 жителей. Еще 74 пациента, у которых диагностировали ковид, ушли из жизни.

Фото: Piter.tv