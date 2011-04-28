ЗакС окончательно утвердил бюджет Петербурга на 2022 год

В следующем году дефицит бюджета составит почти 81 млрд рублей.

ЗакС Петербурга в окончательном, третьем чтении одобрил проект закона бюджета Петербурга на 2022 и плановый 2023-2024 годы. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента 24 ноября.

Предполагаемые доходы в следующем году составят 890,7 млрд рублей, расходы — 971,5 млрд рублей, дефицит — 80,7 млрд рублей. Для сравнения: в 2021 году аналогичные показатели составили 803 млрд рублей 806,9 млрд рублей. Стоит отметить, что разница между расходами и доходами не такая большая, как в последующие годы. К 2024 году доходы должны вырасти до 1 трлн.

Законопроект поддержал 41 депутат, только 1 проголосовал против, 7 воздержались. Парламентарии одобрили поправки только губернатора Александра Беглова.

Приоритетные направления, которые обозначили власти: ликвидация дефицита социальных объектов, строительство новых станций метро, улучшение жилищных условий петербуржцев. Больше всего средств в ближайшие три года выделяет на сферу образования (около 605 млрд рублей) и развитие транспортной системы (658 млрд рублей).

Фото: Piter.TV