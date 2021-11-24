Девушка провела всю ночь в рухнувшем лифте в ТЦ на Бухарестской

Девушка госпитализирована с физическими травмами и в сложном психологическом состоянии.

Во Фрунзенском районе в ТЦ "Континент" на Бухарестской рухнул лифт, в котором находилась девушка. Она провела в лифте всю ночь. Прокуратура Фрунзенского района начала проверку по данному инциденту.

Поздно вечером 23 ноября в ТЦ "Континент" оказался обесточен лифт, в котором в тот момент находилась 25-летняя девушка. По предварительной информации, лифт упал с высоты 4-го этажа

Пострадавшую утром нашли сотрудники, которые первыми пришли в ТЦ. Девушка госпитализирована с физическими травмами и в сложном психологическом состоянии. Правоохранители проводят проверку.

На прошлой неделе пенсионерка погибла в лифте в пансионате в Ленобласти.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга