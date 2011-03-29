Пенсионерка погибла в лифте в пансионате в Ленобласти

По данным следствия, 51-летняя сиделка поместила инвалидную коляску с 97-летней постоялицей в лифт и отправила его на другой этаж без сопровождения.

Уголовное дело возбудили в Ленобласти по факту гибели пожилой женщины в лифте в пансионате. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Инцидент произошел 17 ноября в пансионате для пожилых людей "Зеленый квартал". По данным следствия, 51-летняя сиделка поместила инвалидную коляску с 97-летней пенсионеркой в лифт и отправила его на другой этаж. Сама сиделка при этом в лифте не находилась. В какой-то момент коляска опрокинулась, женщина ударилась и умерла из-за открытой черепно-мозговой травмы.

Сиделка и директор учреждения задержаны. Расследование продолжается.

Накануне вечером Hyundai Solaris сбил двух пенсионерок у деревни в Ломоносовском районе, одна из них скончалась на месте от полученных травм.

Фото: Piter.tv