С 1 апреля 2022 года для пригородов Петербурга введут дешевый проездной

Сейчас жители Ломоносова, Петергофа и Зеленогорска платят в два-три раза больше из-за большого расстояния.

Для пригородов Петербурга планируют установить единый дешевый тариф. Он начнет действовать с 1 апреля 2022 года в социальном наземном транспорте. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов на совещания в правительстве города.

Сейчас жители Ломоносова, Петергофа и Зеленогорска платят в два-три раза больше из-за большого расстояния между районами. Беглов подчеркнул, что все эти города находятся в черте Петербурга, поэтому тарифную сетку необходимо изменить.

Ожидается, что с 1 апреля жители пригородов будут платить 60 рублей за разовую поездку по "гостевому" тарифу и 40 рублей по "Подорожнику".

Ранее мы писали, что с 2022 года проезд в петербургском транспорте подорожает на 5 рублей.

Фото: pexels.com