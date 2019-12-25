Что произошло в Петербурге 24 мая: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 24 мая.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 24 мая? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На станции метро "Лиговский проспект" 16-летний парень упал на пути.

ЧП произошло утром, из-за этого движение поездов на участке от "Площади Александр Невского" до "Спасской" пришлось остановить. Подростка извлекли из-под состава живым, но сейчас юноша находится в больнице в тяжелом состоянии. Пострадавшего подключили к аппарату ИВЛ, выясняются обстоятельства случившегося.

Иномарка утонула в гигантской луже во дворе ЖК у метро "Парнас"

Вероятно, водитель пытался срезать путь и рассчитывал проскочить через лужу, но та оказалась непредвиденно глубока. Комментаторы в соцсети мгновенно съехидничали насчет доступной и комфортной инфраструктуры района.

Сразу несколько инцидентов с таксистами: на Льва Толстого водитель жёстко высадил пассажира и протащил его по асфальту, а таксист "Ситимобила" обвиняется в убийстве.

Известно, что на Петроградке водитель просил нетрезвого пассажира выйти из машины по-хорошему, но тот не захотел. Таксист силой вытащил неприятеля из салона, успел распустить кулаки и протащить оппонента по асфальту. Финал инцидента остался загадкой. А "Ситимобил" начнут проверку таксопарка, в котором работал обвиняемый в убийстве водитель. Вечером 22 мая мужчина повздорил с другим автомобилистом на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко, конфликт закончился смертельным ножевым ранением.

В Петербург поступила первая партия вакцины центра имени Чумакова из 9360 комплектов доз.

Теперь горожане могут выбрать для прививки одну из трех вакцин: "Спутник V", "ЭпиВакКорону" или "КовиВак". Известно, что "КовиВак" – мягкая вакцина, которая вводится дважды с интервалом в 14 дней. Сформировавшийся иммунитет сохраняется около восьми месяцев.

Кстати, после майских праздников количество заболевших коронавирусом в Петербурге выросло.

В массовом ДТП на КАД пострадали два человека.

Авария произошла днем на 52-м километре перед съездом на трассу Р-21 "Кола", столкнулись четыре автомобиля. О состоянии пострадавших пока ничего не сообщается. ДТП спровоцировало крупный трехкилометровый затор.

Петербуржцы просят наказать бездействующие власти за музей-заповедник на Охтинском мысу.

Истцы напомнили, что в минувшем январе Владимир Путин поручил решить вопрос с созданием археологического музея-заповедника на мысу, но дело не было начато. Петербуржцы считают, что музей планируют сделать на базе Музея истории Петербурга, хотя это противоречит поручению президента. Позиция Минкульта по этому поводу до сих пор неясна, хотя предложения по созданию пространства должны были представить к 1 мая.

В Апраксином дворе прошел рейд по выявлению нелегальных торговцев. Силовики не пускали на территорию продавцов и покупателей

Стражей порядка, проверяющих у продавцов документы, заметили у всех проходов рынка. Некоторых работников Апрашки отправили в автозак после проверки личных данных и разрешений на торговлю.

Фото: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург