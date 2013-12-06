Что произошло в Петербурге 22 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 22 декабря.

Что произошло в Петербурге в среду, 22 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В новогоднюю ночь общепит в Петербурге сможет работать без ограничений по времени.

Введение QR-кодов для похода в рестораны и ТЦ перенесли с 27 декабря на 2 января, постановление подписал губернатор Беглов. Кроме того, с 1 января увеличивается заполняемость кинотеатров – с 50% до 75%, а срок действия отрицательного ПЦР-теста теперь составляет 48 часов.

Между тем, в Смольном пообещали обсудить вопрос о продлении работы кинотеатров после 23:00.

Суд отказался выпускать из СИЗО экс-главу "Констанс-Банка" Дыгова, обвиняемого в пропаже 3 млрд рублей.

Эльдара Дыгова задержали в ноябре, бизнесмен пытался скрыться, но затем признал вменяемое деяние. Дело о хищении крупной суммы денег расследуется с 2016 года. С 2014 по 2016 год бывший акционер "Констанс-Банка" Александр Ебралидзе незаконно присвоил вверенные Дыгову деньги, хранящиеся в банке. На тот момент Дыгов занимал должность председателя правления "Констанс-Банка".

В Петербурге появится новая сеть супермаркетов-дискаунтеров.

Сеть будет носить название "Да!", магазины откроет ретейлер "О"Кей". Такие супермаркеты с 2015 года работают в Москве, Подмосковье, Калужской, Тульской и Рязанской областях. Дата открытия сети в Петербурге пока не известна.

В Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

Соревнования стартуют 23 декабря, 26 декабря пройдут показательные выступления. В последний раз город принимал турнир в сезоне 2017/18 года.

ЗакС согласовал кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора вместо Батанова.

Чиновника поддержали 47 депутатов из 48. Корабельников будет отвечать за налоговое и финансовое планирование города, исполнение бюджета, оптимизацию расходов и доходов и другие финансовые и экономические направления. Сейчас чиновник возглавляет комитет финансов.

Суд отклонил жалобы блогера Юрия Хованского на продление ареста.

Блогера обвиняют в публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Хованский и его адвокат не согласны с продлением ареста и просили домашний арест. Блогер уверен, что все доводы следователей "голословны и ничем не подтверждены", его вина не доказана, а срок давности по делу уже истек. Жалобы оставили без удовлетворения, Хованский обратился в Европейский суд по правам человека.

Стало известно, когда планируют запустить трамвай по маршруту "Купчино – Шушары – Славянка".

Трамвай хотят запустить к 2024 году. Вопрос обсуждался на заседании правительства Петербурга с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым. Соглашение о создании трамвайной сети протяженностью 20 километров подписали еще в 2019 году, проект планировки уже согласован. Проект, по словам Беглова, может иметь продолжение из-за строительства на юге жилья и общего кампуса СПбГУ.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Алексей Корабельников

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга