В Смольном обсудят вопрос о продлении работы кинотеатров после 23:00

Власти Петербурга разрабатывают дополнительные меры смягчения коронавирусных ограничений для учреждений культуры. Об этом рассказал врио главы комитета по культуре Фёдор Болтин. Смольный рассматривает возможность продлить время работы кинотеатров после 23:00.
Один из вариантов, как это можно сделать – прописать методические рекомендации, через которые уже была продлена работа ресторанов до полуночи.
Также 22 декабря были внесены изменения в 121-е постановление, которые позволили кинотеатрам работать с заполняемостью 75% с 1 января. На данный момент зал может быть заполнен наполовину.
Фото: pexels
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