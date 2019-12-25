В Смольном обсудят вопрос о продлении работы кинотеатров после 23:00

Смольный рассматривает возможность продлить время работы кинотеатров.

Власти Петербурга разрабатывают дополнительные меры смягчения коронавирусных ограничений для учреждений культуры. Об этом рассказал врио главы комитета по культуре Фёдор Болтин. Смольный рассматривает возможность продлить время работы кинотеатров после 23:00.

Один из вариантов, как это можно сделать – прописать методические рекомендации, через которые уже была продлена работа ресторанов до полуночи.

Также 22 декабря были внесены изменения в 121-е постановление, которые позволили кинотеатрам работать с заполняемостью 75% с 1 января. На данный момент зал может быть заполнен наполовину.

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