Что произошло в Петербурге 21 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 21 февраля.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 21 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Подозреваемого в жестоком убийстве в секс-шопе на Дыбенко задержали.

Трагедия произошла поздним вечером 19 февраля: мужчина нанес 33-летней продавщице более десяти ударов ножом, после чего украл несколько товаров и скрылся. Женщина скончалась от полученных травм, а предполагаемого убийцу вскоре задержали. Мужчина сознался в содеянном и заявил, что планировал ограбление, выжидая закрытия магазинов. Продавщицу он убил, потому что "сорвался".

Воспитательница лицея в Петербурге избила первоклассника на продленке.

Мать 7-летнего мальчика обратилась в полицию 20 февраля, она обвинила в содеянном 58-летнюю воспитательницу продленного дня. Со слов женщины, 11 февраля в лицее №384 на проспекте Стачек воспитательница побила ребенка, после чего его госпитализировали с закрытой ЧМТ и ушибом головы. В отношении сотрудницы лицея возбудили дело о побоях, СК начал проверку.

В Петербурге умер ветеран Михаил Зорин, о подвигах которого сняли фильм.

Михаилу Петровичу было 98 лет, причина его смерти не раскрывается. Михаил Зорин был связистом легендарного 330-го стрелкового полка, героически сражавшегося на Невском пятачке во время обороны Ленинграда. После двух ранений принимал участие в прорыве и снятии блокады Ленинграда, участвовал в трех битвах и штурмовал Кёнигсберг. О подвигах ветерана в 2020 году сняли фильм "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!".

Работа ресторанов и кинотеатров в Петербурге продлевается до двух часов ночи.

Это связано со смягчением ковидных ограничений. Работать допоздна разрешили также аквапаркам, каткам, аттракционам, циркам и другим объектам развлечения и досуга, до 2.00 разрешили проводить культурные, торжественные, конгрессно-выставочные мероприятия. По-прежнему под запретом работа ночных клубов и ночных кабаре, мероприятия в общепите и караоке. Также возобновляется диспансеризация и медицинские осмотры для взрослых и детей.

В массовом ДТП на проспекте Энгельса пострадал человек.

Авария произошла утром у Светлановской площади, столкнулись четыре автомобиля. Служебная машина охранного предприятия перевернулась на крышу после того, как подрезала попутную перестраивающуюся машину. Это случилось на трамвайных путях. Пострадал водитель служебного авто.

Задержан подозреваемый в нападении на 88-летнего композитора Александра Колкера.

Инцидент произошел 20 февраля в лифте дома на набережной Черной речки. Разбойник в маске зашел вслед за композитором и тут же повалил на пол, душа и угрожая ножом. По горячим следам преступника задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Александр Колкер остался в порядке, у него диагностировали ранение руки.

В Калининском районе задержали мужчину, который ударил и похитил пассажирку.

По словам очевидцев, таксист ударил женщину и насильно посадил ее в машину на углу улицы Замшина и Васенко утром 21 февраля, пассажирка кричала о помощи. В городе ввели план "Перехват", и машину вскоре нашли. У потерпевшей зафиксировали побои, водителя задержали. Обстоятельства случившегося выясняются.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Instagram / zorinlive

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