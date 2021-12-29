СК проведет проверку инцидента с избиением первоклассника в лицее Петербурга

Подозреваемой по делу является воспитательница продленного дня.

Следственный комитет России по Петербургу проведет проверку инцидента с избиением первоклассника в лицее на проспекте Стачек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В полицию обратилась мать 7-летнего мальчика и обвинила в содеянном воспитательницу продленного дня. По предварительной информации, женщина избила мальчика за несоблюдение дисциплины.

В больнице у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с ушибом мягких тканей. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

В разговоре с 78.ru подозреваемая опровергла факт избиения. Она заявила, что лишь схватила мальчика за руку и усадила за парту, чтобы он не бегал. После этого ребенок пожаловался на головную боль и сказал, что ударился где-то в классе.

После допроса в полиции воспитательницу отпустили под подписку о невыезде. Она временно отстранена от работы в лицее.

Фото: pexels.com